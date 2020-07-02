الخلاف يتصاعد بين واشنطن وبكين

بكين – وكالات

تصاعد الخلاف بين الصين وأمريكا على خلفية المناوشات السابقة بسبب اتهام واشنطن لبكين بإخفاء المعلومات الحقيقة عن فيروس كورونا المستجد، ما جعل الأخيرة ترد أمس (الأربعاء)، وتأمر أربع وسائل إعلام أمريكية بالكشف عن تفاصيل موظفيها وعملياتها المالية في البلاد في غضون سبعة أيام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان إنه يتعين على “وكالة أسوشيتد برس”، و”يونايتد برس إنترناشيونال”، ومحطة “سي بي إس”، وإذاعة “إن بي آر” الإبلاغ عن هذه المعلومات، بالإضافة إلى تفاصيل أي عقار يمتلكونه في الصين، ردا على حملة مماثلة لواشنطن على أربع وسائل إعلام صينية رسمية خلال الفترة الماضية عقب تواصل الاتهامات الخاصة بـ”كوفيد 19″. وقال تجاو في مؤتمر صحافي دوري إن إجراءات الصين “إجراءات مضادة ضرورية تماما ضد الإجراءات غير المعقولة للولايات المتحدة بحق المنظمات الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة”.