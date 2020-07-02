التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليفربول..

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي سهرة اليوم الخميس في ملعبه الاتحاد، لحساب المرحلة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم الفريق السكاوزي اللقب في الجولة الماضية إثر تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي، واتساع الفارق إلى 23 نقطة قبل 7 جولات من النهاية.

دائمًا ما تحمل مباريات مانشستر سيتي وليفربول الإثارة والندية بالسنوات الأخيرة، وتعتبر مباراة القمة في الكرة الإنجليزية بوجود مدربين بحجم جوارديولا وكلوب.

وحمل سيتي لقب الدوري في الموسمين الآخيرين، مُكتسحًا البطولات المحلية جميعًا، بينما ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة.

وسيعقد لاعبو مانشستر سيتي ممرًا شرفيًا لمنافسيهم في الريدز قبل انطلاق المباراة، كنوع من الترحيب والتهنئة بفوزهم بلقب البريميرليج.

ومن المنتظر أن يبدأ مانشستر سيتي بالتشكيل التالي..

أما تشكيل ليفربول..

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