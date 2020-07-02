أمانة جدة تحبط بيع 200 طن من البصل الفاسد

جدة : البلاد

تمكنت أمانة محافظة جدة من إحباط بيع كميات كبيرة من البصل الفاسد تبلغ نحو 200 طن ومصادرة 28 شاحنة مخالفة بموقع جوار سوق الخضار والفاكهة المركزي قبل وصولها للمستهلك، وذلك في إطار مواصلة الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والمخالفات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن فرق الرقابة في سوق الخضار والفاكهة المركزي وقسم الناقلات تمكنت من رصد أحد المواقع التي كانت تحاول بيع كميات كبيرة من البصل الفاسد نتيجة سوء التخزين والنقل ، مؤكداً حرص الأمانة على أمن الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين.

وبين أن سوء تخزين الغذاء ونقله مخالفة تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية ، مثمناً تعاون الجميع في التبليغ عن المخالفات البلدية على رقم الطوارئ وتطبيق البلاغات بلدي 940 للحد من المخالفات البلدية وحماية الصحة العامة.