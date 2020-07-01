دراسة تحمل مفاجأة .. هكذا ينتقل فيروس كورونا الخفي بين المخالطين!

فيروس كورونا المحير للعالم كله، تعددت حوله لدراسات والتكهنات خاصة فيما يتعلق بطرق انتقال عدواه بين البشر.

وكشفت نتائج استفتاء أُجري في 9 ولايات أمريكية، أن 45% فقط من المصابين بكورونا يعلمون هوية الشخص الذي نقل إليهم المرض.

وذلك وفقا لتقرير نشره فريق من الباحثين بقيادة مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض أمس الثلاثاء.

وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

الانتقال الاجتماعي

وأكد الفريق، أن أغلب الذين يعلمون الشخص المصاب الذين خالطوا، انتقلت لهم العدوى عبر أحد أفراد العائلة أو زميل في العمل.

وكتب الفريق في تقريره: أقل من نصف المرضى يعلمون أنهم كانوا على اتصال وثيق مؤخرا مع مصاب بكوفيد 19.

ما يؤشر على ضرورة إجراء المزيد من الفحوصات، وتقصي الحالات ومتابعة المخالطين

وكذلك عزل المصابين خلال مرحلة الانتقال الاجتماعي”.

وأشار التقرير، إلى أن جميع المشاركين في الاستفتاء قالوا امرا غريبا.

قالوا إنهم عانوا من عرض أو أكثر خلال اليوم الذي أجروا فيه فحص كورونا.

وكشف الاستفتاء الذي شمل 350 شخصا أن معظم الذين يحتاجون الدخول إلى المستشفى هم الأكبر سنا والذين يعانون من أمراض مزمنة.