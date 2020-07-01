«تأكد» يجري 35 ألف مسحة كورونا في الدمام

الدمام : واس

بلغ عدد المسحات التي أجراها مشروع الفحص الشامل الموسّع “مركز تأكد”، للمديرية العامة للشؤون الصحيّة بالمنطقة الشرقية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين، للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد حتى يوم أمس، 35.000 عيّنة، وذلك بموقعه في مدينة الدمام .

وأفادت صحة الشرقية، أن المعدّل اليومي للمواعيد بلغ 3500 موعد حيث يعمل المركز على فترتين صباحية من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، وفترة مسائيّة من 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل، مشيرةً إلى أن “مركز تأكد” يُرسل قائمة ببيانات الحالات الإيجابية يومياً لمركز القيادة والتحكم بالمنطقة، والذي يقوم بدوره بإرسالها للجنة معالجة الحالات والطب الوقائي بالتجمع لإكمال اللام للحالات والمخالطين حسب المتبع.

فيما بلغ عدد الطواقم الطبية والإدارية 40 شخصاً من الكوادر الطبيّة وغير الطبيّة العاملين في استقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، وهم في سياراتهم، دون مغادرتها وفق إجراءات احترازيّة مكثّفة، حفاظاً على سلامتهم، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفايروس، لافتةً إلى أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، فيما يتراوح وقت ظهور نتيجة العيّنة ما بين 3 إلى 4 أيام من تاريخ أخذ العيّنة، وذلك من خلال 12 غرفة (مسار فحص) تعمل 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.

وأضافت أن فريق العمل بصحة الشرقية جهز الموقع ووفر الكادر الطبي وغير الطبي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجيين للمشروع، وبدأ العمل على استقبال المواطنين والمقيمين لأخذ عينات من أجل الفحص بشكل مجاني، منذ تاريخ 10/ 06/ 2020م، في مساحة متّسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع حدوث الزحام والتجمعات.

وأشترطت المديرية على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق “صحتي”، على أن تصلهم نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتفهم، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيرةً إلى أن المشروع يحتوي على 2 شاشة LED بمساحة (5*3)، لخدمة 3500 مستفيد يومياً، يعرض خلالهما المنتجات التوعوية لوزارة الصحة وصحة الشرقية.