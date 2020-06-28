30 مليار دولار لإنتاج لقاحات (كوفيد 19)

عواصم- وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص “كوفيد-19” ولقاحاته وعلاجاته، ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم. وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة “تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19” الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها نهاية أبريل مع شركائها، أن “الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31,3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات”.

وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن، حسبما نقلت “فرانس برس”.

ووفق تعداد لفرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، فقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 487.274 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

وسجلت رسميا إصابة أكثر من 9.604.040 شخصا في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 4.770.300 شخص على الأقل. وأظهرت دراسة حديثة نشرها معهد الصحة الوطني الإيطالي أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى جائحة عالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا، أو حمى الضنك، أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.