عيادات “ تطمن” خدمة مستمرة دون حجز مسبق

جدة- البلاد

دعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات عيادات ” تطمن” حال الشعور بأعراض كورونا وللتأكد فقط بدون أعراض يمكن ذلك عبر مراكز “تأكد”.

و​​​عيادات (تطمن) خصصتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض (كورونا)، مثل: ارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال.

وأفادت الوزارة أن العيادات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدون موعد حجز مسبق حيث يتم استقبال الحالات مباشرة.

وكانت الوزارة أطلقت في أبريل الماضي تطبيق “تطمن” الذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي، ويعزز من إجراءات تعافيهم، حيث يحتوي على أيقونة للخدمات تضم مكتبة المحتوى التثقيفي، نتائج الفحوصات، تحديث بيانات المخالطين، المتابعة اليومية للحالة الصحية، ارتباطات دعم التقصي الوبائي، التواصل مع 937 وطلب المساعدة، مؤشر العدد التنازلي للعزل الصحي، التنبيه بالإشعارات والمكالمات الآلية.

كما يتضمن التطبيق أيقونة المستفيدين وهم: القادم من السفر، والمخالطون لحالات مصابة، المشتبه به لوجود أعراض، المصابون بفيروس كورونا الذين تم إحالتهم للعزل المنزلي أو الحجر الصحي، حيث تتضافر في تقديم هذه الخدمة مع وزارة الصحة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارتي الداخلية والاتصالات وبما يضمن تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب.