ريو دي جانيرو تسمح بحضور المشجعين اعتبارًا من 10 يوليو

ريو دي جانيرو : وكالات

سمحت سلطات ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية للجماهير الرياضية بحضور مباريات كرة القدم المحلية اعتبارًا من 10 يوليو، على الرغم من التفشي الواسع لفيروس كورونا المستجد في البرازيل.

وجاء الإعلان في مرسوم نشر أمس، يحدد العودة التدريجية للمشجعين على ثلاث مراحل، شملت المرحلة الأولى 10 %، من سعة الملاعب اعتبارًا من 10 يوليو، وأتت المرحلة الثانية بحضور نحو ثلثي الطاقة الاستيعابية اعتبارًا من الأول من أغسطس، بينما أتت المرحلة الثالثة على رفع كل القيود للحضور يوم 16 أغسطس.

وكانت بطولة كرة القدم المحلية لولاية ريو، أولى منافسات اللعبة التي يتم استئنافها في البرازيل، على الرغم من تفشي فيروس”كوفيد-19″ في أميركا الجنوبية.

وبدأت إقامة مباريات الدوري البرازيلي الأسبوع الماضي، برغم اعتراض عدة أندية على استئناف البطولة، أبرزها فلومينيسي وبوتافوغو اللذان تقدما بشكوى قضائية دون العودة الى اللعب قبل يوليو القادم، لكن قرار المحكمة ألزمهما باستئناف اللعب اعتبارًا من الأحد 28 يونيو.