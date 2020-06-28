حمدوك يستلم تقريراً من لجنة التحقيق في فض الاعتصام

الخرطوم _ هيثم كابو

تلقى رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك أمس تقريراً مرحلياً مفصلاً من لجنة التحقيق في الانتهاكات المصاحبة لمجزرة فض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم وعدد من الولايات، والتي حدثت في الثالث من يونيو من العام الماضي، كما استمع إلى إفادات من اللجنة حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة حيث استمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد (3000) وتلقت أكثر من مئة وخمسين (150) من تسجيلات الفيديو وهي الآن قيد الفحص.

وطلبت اللجنة عدداً من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب، كما أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم أو في الولايات التي تحتاج للوصول إلى اللجنة، وذلك بسبب جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لهذا الإغلاق والتي أثرت وتؤثر على سير العمل.

وأكد التقرير طبقاً لوكالة السودان للأنباء أن الكثير من التسجيلات والفيديوهات تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق، كما أوضح التقرير أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات.