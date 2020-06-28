الثقافية

الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1441 هـ      28 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أعلن اليوم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما تحظى به الجائزة من دعم ورعاية، كما قدم شكره لسمو بدر بن فرحان متمنياً المزيد من التقدّم للحراك الثقافي بالمملكة.

وفاز بالجائزة في فرع التجربة الشعرية الشاعر عبد اللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية وقيمتها “500” ألف ريال سعودي.

كما فاز بجائزة فرع الشعر المسرحي الشاعر سيد محمد عبد الرزاق من مصر وقيمتها ” 200 ألف ريال سعودي”.

وفاز بجائزة فرع القصيدة المغناة، الشاعرة هيفاء بنت عبد الرحمن الجابري من المملكة العربية السعودية وقيمتها “200” ألف ريال سعودي.

فيما فاز برنامج ” أمير الشعراء” بدولة الإمارات بفرع الجائزة لأفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي.

 

صحيفة البلاد

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