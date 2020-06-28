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أمانة جدة تواصل حملات معالجة التشوه البصري

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1441 هـ      28 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

واصلت أمانة محافظة جدة تنفيذ حملاتها على نطاق 19 بلدية فرعية لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على المشهد العام ، ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية ، مع تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم للشوارع العامة والطرقات الرئيسة والأحياء والمرافق العامة ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الحملات المنفذة استخدام التنظيف والرش الآلي واليدوي ، وصيانة المسطحات الخضراء ، إضافة لرفع مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة وعلى الأرصفة ، إضافة لتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في المتنزهات والحدائق العامة بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة

صحيفة البلاد

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