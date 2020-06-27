4 شركات إيرانية تنضم للقائمة السوداء الأمريكية

البلاد – عمر رأفت

توسيعا للعقوبات الاقتصادية بحق النظام الإيراني والمزيد من الضغوط لردع سلوكه العدواني وإجباره على الالتزام بضمانات حدود مشروعه النووي ، أدرجت الولايات المتحدة أربع شركات إيرانية للصلب والألومنيوم والحديد في القائمة السوداء وكذلك وكلاء مبيعات لأكبر مصنع للصلب بالبلاد قالت إنهم يدرون عشرات الملايين من الدولارات لصناعة المعادن بإيران.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على شركة تارا ستيل تريدينج المحدودة، وهي فرع مقره في ألمانيا يتبع شركة مباركة للصلب، وثلاثة وكلاء مبيعات بالإمارات تملك شركة الصلب حصة أغلبية لديهم، وشركة “ميتيل ستيل” التي تتخذ من إيران مقرا لها، مضيفة بأن وكلاء المبيعات جمعوا عشرات الملايين من الدولارات سنويا حصيلة بيع منتجات حديد في الخارج.

ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، وفرض المزيد من العقوبات الجديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني ، ومنع كل ايرادات من شأنها إغراء نظام طهران على التمادي في رفع نسبة التخصيب النووي ، حيث تتهم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.