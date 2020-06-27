مؤتمر شركاء السودان يتعهد بملياري دولار

برلين – وكالات

حصل السودان على تعهدات بنحو ملياري دولار مساعدات، وذلك خلال مؤتمر دولي استضافته برلين ويهدف لدعم عملية الانتقال وتخفيف عبء الديون والأزمة الاقتصادية ، حيث تعهدت دول غربية وعربية بمنح 1.8 مليار دولار في مؤتمر شركاء السودان، حسبما ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، وأكثر من ملياري دولار بين إعفاءات ديون ومعالجات من البنك الدولي.

وقال ماس في ختام المؤتمر المنظم عبر الانترنت برعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسودان، إن هذا المؤتمر يفتح فصلا جديدا من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي. وقال مسؤولون مشاركون في المؤتمر إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.

ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي. وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه استرليني (186.17 مليون دولار).

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مساعدات “ضخمة” قائلا إن المنطقة بحاجة لسودان مستقر.