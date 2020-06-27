سلالة جديدة تظهر في البرازيل .. ماذا تعرف عن فيروس زيكا ؟

في ظل وباء كورونا المستجد، تطل مخاوف من حين إلى آخر، وبينها ما كشفت عنه صحف تشيلية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس “زيكا”.

السلالة ظهرت بالبرازيل، خلال هذه الأيام، وهو ما يهدد البلاد بتفشي هذا المرض من جديد بين سكان أمريكا الجنوبية.

وذلك تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مؤسسة أوزوالدو كروز FIOCRUZ، أكبر مركز للأبحاث الطبية في أمريكا اللاتينية، انتشار سلالة جديدة منه في البرازيل من جديد.

وذلك خلال هذه الآونة، وفقًا لموقع treehugger البريطاني.

ما هو فيروس زيكا؟

كان فيروس زيكا مرضًا غامضًا حتى وقت قريب، ظهر بشكل مفاجئ في عدد كبير من دول أمريكا الجنوبية.

لكن تغير ذلك في عام 2016، عندما بدأ الفيروس في الانتشار بشكل متفجر.

وذلك على حد تعبير منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت عدم اختفاء الفيروس في أي وقت قريب.

وقالت الدكتورة آن شوشات، نائبة مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، في بيان حول الفيروس في عام 2016: “معظم ما تعلمناه ليس مطمئنًا، يبدو أن كل ما ننظر إليه مع هذا الفيروس يبدو أكثر خوفًا مما كنا نعتقد في البداية”.

واستكملت شوشات: “يمكن أن يصيب زيكا ما يصل إلى 4 ملايين شخص قبل نهاية عام 2016”.

“زيكا” هو واحدًا من سلالة الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى الصفراء والضنك والتهاب الدماغ الياباني.

تمت تسميته نسبة لغابة “زيكا” في أوغندا، وذلك بسبب اكتشافه للمرة الأولى داخل أحد قردة الغابة في عام 1947، حيث أن موطنه الأصلي قارة أفريقيا.

الانتشار الأول للفيروس

حدث أول تفشي موثق لفيروس “زيكا” في عام 2007، في جزيرة ياب إحدى جزر المحيط الهادئ.

ثم انتشر الفيروس إلى جزر جنوب المحيط الأخرى، مدعومًا بنقص المناعة بين الناس في تلك المنطقة.

الفيروس تم تأكيد ظهوره لأول مرة في البرازيل في مايو عام 2015، وانتشر منذ ذلك الحين بسرعة عبر البلاد، وكذلك إلى أكثر من 50 دولة وإقليمًا آخر.