رئيس الأهلي يحسم ملف جوزيف دي سوزا

قطع رئيس النادي الأهلي، عبد الإله مؤمنة، الشك باليقين خلال مقابلة خاصة مع إحدى الصحف، حيال مستقبل لاعب وسطه البرازيلي، جوزيف دي سوزا.

وأثيرت في الآونة الأخيرة تكهنات عديدة عن رغبة دي سوزا (31 عامًا) في إنهاء تعاقده مع النادي من جانب واحد لعدم تحصيله مستحقات متأخرة.

بيد أن رئيس النادي الجداوي أقر بأن اللاعب مرتبط بعقده الذي يستمر إلى صيف 2021، مُضيفًا أنه سيفد إلى المملكة في الفترة المقبلة.

– في المباريات الكبرى جوزيف دي سوزا اول المتألقين

Josef De Souza Vs Al-Wehda pic.twitter.com/hLpnrh8J4Q — محمد 🇸🇦 (@Mont2i) January 18, 2020

وقال مؤمنة: “أكد اللاعب لنا رغبته في العودة إلى الفريق، وسيأتي إلى جدة خلال الفترة المقبلة”.

وأكمل: “تم حل مشكلة المستحقات المتأخرة بشكل قانوني، وسيعود اللاعبون إلى النادي من دون اشتراطات”.

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وأردف: “ملتزمون بالإيفاء بالعقود رغم جائحة كورونا، وحتى في حالة تأخرنا فإننا حريصين على حقوق النادي”.

واستطرد: “نجحنا في احتواء الأزمة وسط محاولات من بعض الفرق للتعاقد مع اللاعب، أحدهم كاد ينتقل إليه مجانًا”.

وحل دي سوزا – الذي ينشط كمتوسط ميدان دفاعي- بالأهلي صيف 2018 قادمًا من فناربخشة التركي مقابل نحو 12 مليون يورو.

ويمثل أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق منذ ذلك الحين، بينما خاض هذا الموسم 21 مباراة بجميع البطولات، مُقدمًا 3 تمريرات حاسمة.