دراسة: الطلاق يقتل أكثر من الأدمان والفقر!

كشفت دراسة حديثة أن الأزواج المنفصلين أكثر عرضة للموت من اللذين يدمنون الكحول أو ممن يعانون من الظروف الاقتصادية.
وقد اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 13611 أميركيا تزيد أعمارهم عن 50 عاما وما فوق، بشأن حياتهم على مدار السنوات الست عشرة السابقة، كما تم جمع بيانات أولئك الذين ماتوا.
واستجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كما تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية.
وجاء السبب الأول للوفاة المبكرة هو التدخين، واحتل الطلاق المرتبة الثانية ثم تعاطي الكحول والصعوبات المالية والبطالة، بحسب ما ورد في موقع “نيو ساينتست” العلمي.
كما أظهرت الدراسات السابقة أيضا أن المطلقين أكثر عرضة للمعاناة من الإفراط في تناول الخمور ومشاكل المال، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية، فيما تختلف معدلات الوفيات حسب الجنس بين السكان والمستوى التعليمي.