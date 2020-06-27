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دراسة: الطلاق يقتل أكثر من الأدمان والفقر!

فرناس حفظيaccess_time7 / ذو القعدة / 1441 هـ      27 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة حديثة أن الأزواج المنفصلين أكثر عرضة للموت من اللذين يدمنون الكحول أو ممن يعانون من الظروف الاقتصادية.

وقد اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 13611 أميركيا تزيد أعمارهم عن 50 عاما وما فوق، بشأن حياتهم على مدار السنوات الست عشرة السابقة، كما تم جمع بيانات أولئك الذين ماتوا.

واستجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كما تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية.

وجاء السبب الأول للوفاة المبكرة هو التدخين، واحتل الطلاق المرتبة الثانية ثم تعاطي الكحول والصعوبات المالية والبطالة، بحسب ما ورد في موقع “نيو ساينتست” العلمي.

كما أظهرت الدراسات السابقة أيضا أن المطلقين أكثر عرضة للمعاناة من الإفراط في تناول الخمور ومشاكل المال، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية، فيما تختلف معدلات الوفيات حسب الجنس بين السكان والمستوى التعليمي.

vernas hefzy

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