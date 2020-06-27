احذر المكملات الغذائية لخسارة الوزن تؤثر على الجهاز العصبي!

يلجأ الكثيرون في الآونة الأخيرة لتناول المكملات الغذائية بهدف التخلص من الوزن الزائد، وتتفاوت النتيجة بين شخص وآخر، بحيث تكشف هذه المكملات عن نتائج إيجابية لدى البعض، ولا تفضي إلى أى تأثير لدى البعض الآخر، لكن هناك مخاطر صحية بسبب تناول هذه المكملات للأسباب التالية:
تؤثر هذه العقاقير على الدماغ من أجل قطع الشهية، وتؤدي إلى الأرق والتوتر، ولذا يجب قراءة مكوناتها واستشارة الطبيب المختص أو خبير التغذية قبل الشروع في تناولها، لأنها قد تؤثر سلبا على الجهاز العصبي.
وينصح الأطباء والخبراء، الشخص الراغب في خسارة الوزن الزائد أن يعتمد حمية غذائية تناسبه، والتأكد من عدم وجود مشلكل صحية لديه، والمواظبة على ممارسة الرياضة لأن تأثيرها مضمون من دون مضاعفات أو آثار جانبية.