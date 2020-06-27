أغرب فيديو مسجل لحركة الشمس .. ناسا تذهل مليارات البشر!

فيديو فريد من نوعه، هو ما عرضته وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، والذي يظهر التغيرات التي جرت على الشمس على مدار 10 سنوات.

الغريب في الفيديو اه يستعرض صورة واحدة للشمس في ثانية لكل يوم من السنوات العشر الماضية.

بحيث امتد الفيديو على مدى 61 دقيقة، بحسب “سكاي نيوز”، نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

والتقطت الصور من مرصد الديناميكا التابع لناسا، وهو عبارة عن مركبة فضائية أطلقت قبل عقد من الزمن من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

وجمع المرصد 425 مليون صورة عالية الدقة للشمس، هذا إلى جانب 20 مليون جيجابايت من البيانات.

وفي الفيديو الذي حمل عنوان “الشمس في عقد من الزمن”، ظهرت الهالات الشمسية بتفاصيل دقيقة، وهي تنبعث وتتألق وتتفجر.

كذلك رصد الفيديو متغيرات على سطح الشمس مثل الموجات العملاقة والثقوب الإكليلية أو التاجية.

وهي المناطق التي تكون فيها أشعة الجرم أكثر برودة، وبالتالي أكثر قتامة، فضلا عن الانفجارات المغناطيسية.

ويبرز المقطع أيضا تبدل نشاط الشمس خلال دورتها، وهو ما يذهل مليارات البشر.

بالإضافة إلى أبرز الأحداث الفلكية التي مرت بها مثل الكواكب العابرة والانفجارات الشمسية.