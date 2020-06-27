أسباب وأعراض نزيف الأنف

نرمين عباس

ما هو نزيف الأنف؟

نزيف الأنف هو عندما تنزف من أنفك، نزيف الأنف شائع جدًا ، خاصة عند الأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

يمكن أن يكون نزيف الأنف مزعجًا للأطفال ، ولكن يمكن إيقافه بسهولة باستخدام الإسعافات الأولية ولا يسبب أي مشاكل تدوم لفترة أطول

ما هي أعراض نزيف الأنف؟

إذا كان نزيف الأنف ناتجًا عن جسم غريب في الأنف ، بالإضافة إلى النزيف ، فقد يكون هناك أيضًا ألم أو حكة ، وإفراز رائحة كريهة من فتحة الأنف ورائحة الفم الكريهة

إذا كان نزيف الأنف ناتجًا عن حمى القش ، فقد يكون لديك أيضًا سيلان أو حكة أو احتقان بالأنف أو عطس وحكة أو عيون مائية

إذا كنت تعاني أيضًا من أعراض مثل التعب وفقر الدم (مما يجعلك شاحبًا وضعفًا وضيقًا في التنفس) ، والالتهابات المتكررة والكثير من الكدمات ، فقد يكون لديك اضطراب في الدم

ما الذي يسبب نزيف الأنف؟

يحدث نزيف الأنف عندما تبدأ الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة داخل أنفك بالنزيف

يمكن أن يحدث نزيف الأنف غالبًا إذا كنت :-

اختر أنفك

تفجير أنفك بشدة

إجهاد بشدة على المرحاض

لديك عدوى في الأنف أو الحلق أو الجيوب الأنفية

لديك برد

تلقي نتوء أو طرق أو ضربة على الرأس أو الوجه

لديك أنف مغمور أو انسداد من الحساسية

تتناول بعض أنواع الأدوية ، مثل مضادات الالتهاب ، أو مخففات الدم أو بخاخات الأنف

نزيف في الأنف هي أكثر شيوعا إذا كان لديك بعض الظروف الطبية مثل الحساسية، و سرطان الدم ، الزوائد الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية

من المرجح أن تصاب بنزيف في الأنف عندما تكونين حاملاً

غالبًا ما يحب الأطفال التجربة عن طريق دفع الأشياء إلى أعلى أنوفهم هذا يمكن أن يجعل أنفهم ينزف

متى يجب أن أرى طبيبي؟

معظم نزيف الأنف خفيف ولا يدوم طويلاً وقد لا تحتاج لرؤية طبيب

اطلب المساعدة الطبية الطارئة إذا :-

أنت مصاب

هناك نزيف شديد

كنت تواجه صعوبة في التنفس

نزيف الأنف يدوم أكثر من 15 دقيقة

الطفل الذي يقل عمره عن عامين يعاني من نزيف في الأنف

كنت تتناول أدوية لتخفيف الدم

كنت تتقيأ الدم

يمكن أن يكون نزيف الأنف المتكرر مصدر إزعاج ولكن لا داعي للقلق عادةً

ومع ذلك ، يجب عليك مناقشتها مع طبيبك لأنهم قد يرغبون في التحقيق في عدم وجود حالة طبية كامنة تسبب النزيف

إذا كنت تشك في أن نزيف الأنف في طفلك قد تم عن عمد وليس عن طريق الصدفة ، فيجب عليك طلب المساعدة من أخصائي رعاية صحية في أقرب وقت ممكن

ضع في اعتبارك التحدث إلى طبيبك أو ممرضة المجتمع أو قسم الطوارئ أو ممرضة المدرسة

كيف يتم علاج نزيف الأنف؟

لعلاج نزيف الأنف :-

انحن للأمام واضغط بقوة على الأنف أسفل الجسر (الجزء العظمي) ، لمدة 10 دقائق بدون توقف ثم اتركه وانظر إذا توقف النزيف لا تميل رأسك للخلف لأن الدم قد ينزل في حلقك إلى معدتك – فهذا قد يجعلك تشعر بالغثيان تنفس من فمك وبصق أي دم يدخل فمك يمكنك وضع كيس ثلج على جبهتك وظهر رقبتك وامتصاصه على مكعبات الثلج

عندما يتوقف النزيف :-

حاول ألا تلتقط أنفك أو تفجره ، حتى إذا شعرت بعدم الارتياح ، فقد يتسبب ذلك في نزيف أنفي آخر

تجنب أي نشاط شاق ، مثل ممارسة الرياضة ، لمدة 24 ساعة بعد توقف النزيف

لا تحزم الخياشيم بالأنسجة أو الصوف القطني

إذا بدأ النزيف مرة أخرى ، كرر النصيحة أعلاه

إذا كان نزيف الأنف ثقيلًا للغاية ولا يتوقف بعد 15 دقيقة من الضغط المستمر ، عليك الذهاب إلى أقرب قسم للطوارئ

قد يكون من الضروري أن يقوم الطبيب أو الممرضة بتعبئة أنفك بضمادات لوقف النزيف

إذا كان لديك إصابة في الوجه مما يعني أنه لا يمكنك الضغط على أنفك لوقف النزيف ، فقم بزيارة أقرب قسم للطوارئ لمزيد من العلاج

إذا كان طفلك لديه شيء في أنفه ، لا تحاول إزالة الجسم بنفسك، اصطحب طفلك إلى طبيبك أو قسم الطوارئ

إذا عاد الجسم إلى الحلق وبدأت أنت أو طفلك بالاختناق ، اتصل بسيارة إسعاف

إذا كان الجسم يحتوي على مواد كيميائية (مثل بطارية زر) أو كان حبة (يمكن أن تنتفخ) ، يجب عليك الذهاب إلى قسم الطوارئ