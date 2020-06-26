4 مليارات جرعة للقاح “كوفيد” سنويا

جنيف – وكالات

بعث تحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار رسائل طمأنينة إلى العالم، معلنا أنه حدد مصانع أدوية لديها القدرة على إنتاج 4 مليارات جرعة لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا المستجد سنويا.

ويدعم التحالف 9 لقاحات قيد التطوير للفيروس الذي أصاب ما يقترب من 10 ملايين شخص حول العالم، وقتل مئات الآلاف، فيما أعلن المسؤول التنفيذي في الصيدلة الحيوية، وأكبر خبير في التحالف جيمس روبنسون، أنه يعتزم اختيار مصنعين أو 3 لتصنيع كل لقاح.

وقال روبنسون، وفقا لوسائل إعلام عالمية: “في الوقت الحالي، نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد الأدنى لما نستهدفه”.

ولفت إلى أن التحالف يعتزم أن يكون لديه ما بين 8 إلى 10 مواقع توزيع إقليمية “كي لا نضطر إلى عمل كل شيء مركزيا ثم محاولة شحنه حول العالم”، بينما يحظى التحالف الذي يتخذ من أوسلو عاصمة النرويج مقرا، بدعم 14 حكومة.