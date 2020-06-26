الرياضة

فوضى في أروقة برشلونة هذه الأيام..

والدة لاعب برشلونة تهاجم المدرب كيكي سيتيين

محمد ابو الوفاaccess_time6 / ذو القعدة / 1441 هـ      26 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
كيكي سيتيين مدرب برشلونة

تطرق مدرب فريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتيين، في مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة إلى مسألة رحيل لاعب وسطه آرثر ميلو خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة إلى يوفنتوس الإيطالي.

وعُقد المؤتمر بمناسبة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو التي تقام مساء غدٍ السبت على أرضية ملعب بالايدوس بمدينة فيجو لحساب المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وتمارس إدارة برشلونة شتى أنواع الضغوطات لإجبار ميلو على الرحيل إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع تحصيل مبلغ مالي ضخم، لسد العجز في ميزانية النادي.

وعندما سُئل كيكي عن الأمر في المؤتمر الصحفي أجاب: “ليس اللاعب الأول الذي ينضم إلى فريق من فئة الكبار ويخفق معه، يحدث الأمر في كل الفرق”.

واستطرد: “ربما افتقر إلى الاستمرارية، من الصعب أيضًا تغيير طريقة لعب أحد اللاعبين التي أخبره مدربه السابق أنها جيدة للغاية”.

وأردف: “لكن هذا لن يؤثر على وضعيته معنا غدًا، بإمكانه اللعب معنا بشكل اعتيادي، اتمنى ألا يتأثر بالأنباء المرتبطة حيال مستقبله”.

بينما تهكمت والدة اللاعب عبر حسابها الشخصي في منصة تويتر وكتبت: “يا إلهي، سيبدأون الآن في نصب العيوب للاعب”.

في إشارة إلى مدى سوء العلاقة التي يمر بها اللاعب مع إدارة الفريق والمدرب، إذ يتوقع إغلاق صفقة انتقاله إلى يوفنتوس في الأيام المقبلة.

محمد ابو الوفا

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