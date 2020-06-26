والدة لاعب برشلونة تهاجم المدرب كيكي سيتيين

تطرق مدرب فريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتيين، في مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة إلى مسألة رحيل لاعب وسطه آرثر ميلو خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة إلى يوفنتوس الإيطالي.

وعُقد المؤتمر بمناسبة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو التي تقام مساء غدٍ السبت على أرضية ملعب بالايدوس بمدينة فيجو لحساب المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني.

📽️ Para Quique Setién el caso de Arthur Melo, cuyo fichaje por el Juventus podría estar cerca de producirse, es común en un deporte como el fútbol donde muchos jugadores no cumplen con las expectativas generadas. No obstante, el entrenador culé sigue contando con el brasileño ⤵️ pic.twitter.com/buK1B63dd7 — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 26, 2020

وتمارس إدارة برشلونة شتى أنواع الضغوطات لإجبار ميلو على الرحيل إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع تحصيل مبلغ مالي ضخم، لسد العجز في ميزانية النادي.

وعندما سُئل كيكي عن الأمر في المؤتمر الصحفي أجاب: “ليس اللاعب الأول الذي ينضم إلى فريق من فئة الكبار ويخفق معه، يحدث الأمر في كل الفرق”.

واستطرد: “ربما افتقر إلى الاستمرارية، من الصعب أيضًا تغيير طريقة لعب أحد اللاعبين التي أخبره مدربه السابق أنها جيدة للغاية”.

وأردف: “لكن هذا لن يؤثر على وضعيته معنا غدًا، بإمكانه اللعب معنا بشكل اعتيادي، اتمنى ألا يتأثر بالأنباء المرتبطة حيال مستقبله”.

Meu Deus,agora começaram até colocar defeitos no jogador — Luciadmello (@LuciaDMELLO) June 26, 2020

بينما تهكمت والدة اللاعب عبر حسابها الشخصي في منصة تويتر وكتبت: “يا إلهي، سيبدأون الآن في نصب العيوب للاعب”.

في إشارة إلى مدى سوء العلاقة التي يمر بها اللاعب مع إدارة الفريق والمدرب، إذ يتوقع إغلاق صفقة انتقاله إلى يوفنتوس في الأيام المقبلة.