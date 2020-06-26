الرياضة

ريال مدريد مُستعد للتخلي عن نجمه بسعر مُرضٍ..

نجم ريال مدريد يقترب من إنتر ميلانو

محمد ابو الوفاaccess_time6 / ذو القعدة / 1441 هـ      26 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد

نوهت تقارير إعلامية صادرة اليوم الجمعة بأن إدارة إنتر ميلانو اتفقت مع نظيرتها في ريال مدريد الإسباني على شراء بطاقة الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وبحسب إفادة من شبكة “سكاي سبورتس” فإن حكيمي (21 عامًا) منح موافقته للمدير العام للإنتر، بيبي ماروتا، للانتقال إلى صفوف النادي الإيطالي.

وينشط حكيمي في الوقت الحالي في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بصيغة الإعارة من ريال مدريد للموسم الثاني تواليًا.

وتنتهي إعارة اللاعب بانقضاء الموسم الجاري، وسط حديث دائر عن رغبة دورتموند في تحويل إعارته إلى شراء دائم.

لكن الأنباء الواردة من إيطاليا اليوم ذكرت أن إنتر ميلانو حسم الصفقة لصالحه في صمتٍ تامٍ، وباتفاق مع إدارة ريال مدريد بمبلغ 40 مليون يورو.

وترقّى خريج أكاديمية ريال مدريد إلى الفريق الأول عام 2017 وحصل معه على دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج في الإعارة إلى دورتموند.

ينشط اللاعب في الأساس بمركز الظهير الأيمن، بيد أن مدرب دورتموند لوسيان فافر أوكل إليه مهام هجومية ومنحه أدوارًا في الرواق الأيسر.

فلعب حكيمي كجناح أيمن ولاعب وسط مائل للطرف وظهير أيمن وأيسر كذلك، وأجاد في كل تلك المراكز، ما جعله تحت دائرة ضوء كبار القارة.

سجل اللاعب المغربي 9 أهداف منها 4 في دوري أبطال أوروبا، وقدّم 10 تمريرات حاسمة بالموسم الحالي، ويلعب جناح في خط الوسط في الرسم 3-4-3.

ويتهافت على خدماته مانشستر يوناتيد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وإنتر ميلانو وبوروسيا دورتموند، لكن يبدو أن ريال مدريد حسم أمر مستقبله.

محمد ابو الوفا

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