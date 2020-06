نجم ريال مدريد يقترب من إنتر ميلانو

نوهت تقارير إعلامية صادرة اليوم الجمعة بأن إدارة إنتر ميلانو اتفقت مع نظيرتها في ريال مدريد الإسباني على شراء بطاقة الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وبحسب إفادة من شبكة “سكاي سبورتس” فإن حكيمي (21 عامًا) منح موافقته للمدير العام للإنتر، بيبي ماروتا، للانتقال إلى صفوف النادي الإيطالي.

Inter are in advanced talks to sign Achraf Hakimi from Real Madrid. The player has agreed to listen to their offer, per @FabrizioRomano pic.twitter.com/uEeFE4kwW7 — B/R Football (@brfootball) June 26, 2020

وينشط حكيمي في الوقت الحالي في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بصيغة الإعارة من ريال مدريد للموسم الثاني تواليًا.

وتنتهي إعارة اللاعب بانقضاء الموسم الجاري، وسط حديث دائر عن رغبة دورتموند في تحويل إعارته إلى شراء دائم.

لكن الأنباء الواردة من إيطاليا اليوم ذكرت أن إنتر ميلانو حسم الصفقة لصالحه في صمتٍ تامٍ، وباتفاق مع إدارة ريال مدريد بمبلغ 40 مليون يورو.

وترقّى خريج أكاديمية ريال مدريد إلى الفريق الأول عام 2017 وحصل معه على دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج في الإعارة إلى دورتموند.

The first touch, the control, the finish..this is 19 year old Achraf Hakimi..the Real Madrid right back.And he doesn't cost 90M like your EPL strikers.La Liga ni moto my frens #LaLigaOnGOtv pic.twitter.com/VAjwseOXKC — Lav (@AsegoLav) December 12, 2017

ينشط اللاعب في الأساس بمركز الظهير الأيمن، بيد أن مدرب دورتموند لوسيان فافر أوكل إليه مهام هجومية ومنحه أدوارًا في الرواق الأيسر.

فلعب حكيمي كجناح أيمن ولاعب وسط مائل للطرف وظهير أيمن وأيسر كذلك، وأجاد في كل تلك المراكز، ما جعله تحت دائرة ضوء كبار القارة.

All 10 of Achraf Hakimi’s Bundesliga assists for Borussia Dortmund this season 🔥 Real Madrid’s future right-back? 👀pic.twitter.com/lpi1QoiSLy — Goal (@goal) March 23, 2020

سجل اللاعب المغربي 9 أهداف منها 4 في دوري أبطال أوروبا، وقدّم 10 تمريرات حاسمة بالموسم الحالي، ويلعب جناح في خط الوسط في الرسم 3-4-3.

ويتهافت على خدماته مانشستر يوناتيد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وإنتر ميلانو وبوروسيا دورتموند، لكن يبدو أن ريال مدريد حسم أمر مستقبله.