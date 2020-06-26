الرياضة

لاعبو الطائي يخضعون لفحص كورونا

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو القعدة / 1441 هـ      26 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد

أجرى نادي الطائي فحص المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، بالتعاون مع الشؤون الصحية بحائل، وذلك في صالة النادي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ولكافة العاملين بالنادي.

يأتي ذلك الإجراء ضمن الخطوات العملية الاحترازية من فيروس كورونا الجديد قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم .

وكانت إدارة النادي قد أنهت كافة الترتيبات الاحترازية بحسب بروتوكول وزارة الرياضة قبل عودة التدريبات في النادي من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح.

صحيفة البلاد

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