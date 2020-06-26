صوالين الحلاقة ومراكز التجميل تحت المجهر

جدة ــ ياسر بن يوسف ــ مكة المكرمة ـ احمد الاحمدي

أغلقت أمانة محافظة جدة 133 محلاً تجارياً بأنشطة متنوعة لمخالفة البروتوكولات الوقائية.وأفاد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول، والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، كثفت الأمانة جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية، وبخاصة محال صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية، إذ تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتاً إلى أنه تم خلال اليوم الأول تنفيذ 4 آلاف جولة رقابية شملت جميع الأنشطة.

وأكد المهندس الزهراني ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها، مُعرباً عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ للبلدية 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

صوالين الحلاقة

من ناحية اخرى نفذت وزارة التجارة 776 جولة تفتيشية للرقابة على أسعار محال بيع مستلزمات صوالين الحلاقة ومراكز التجميل في جميع مناطق المملكة، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت جولات الوزارة أسواق الجملة والتجزئة لمحال بيع مستلزمات صوالين الحلاقة ومراكز التجميل.

وقامت الفرق الرقابية خلال الجولات بالتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم بها تلك المنشآت بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أية مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.



تطبيق الاشتراطات

وفي مداخلة للمتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، شجع المواطنين على رصد مدى التزام محلات الحلاقة والصوالين التجميلية والأندية الصحية والتبليغ عن المخالفات، واصفاً المواطن بأنه “عين الأمانة”، حيث بلغ عدد صوالين الحلاقة التي تم إغلاقها منذ يوم رفع المنع 38 صالوناً، منهم 13 صالوناً غير ملتزم بالإجراءات.

ودعا المهندس سمرقندي كل من لديه استفسارات عن الاشتراطات والإجراءات الصحية إلى التواصل مع أمانة العاصمة المقدسة، مطالبا صوالين الحلاقة الرجالية اعتماد آلية الحجز المسبق، والانتظار خارج الصالون، حتى يحين موعد الخدمة اسوة بالصوالين النسائية، مشدداً على استخدام أدوات جديدة لكل زبون مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.

باعة مخالفون

الى ذلك واصلت الادارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية. بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني انه تم مصادرة 1230 كغم من الفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين حيث تم إتلاف 1200 كغم فواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تسليم 30 كغم من الفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام .

وإذ تؤكد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عددا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.