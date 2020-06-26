“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لأجهزة الأندرويد

البلاد : متابعات

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع وزارة الصحة نسخة “تطبيق تباعد” الخاصة بأجهزة الأندرويد.

وأصبح بإمكان مستخدمي أجهزة الأندرويد OS6 فأعلى، تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tabaud .

وحثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي “تباعد” و”توكلنا” لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام تطبيق تباعد بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.

وسبق لـ “سدايا” أن أطلقت مطلع الشهر الجاري نسخة “تطبيق تباعد” لأجهزة IOS من خلال متجر APP Store على الرابط التالي: https://apple.co/31inlV8 ، ما مكن مستخدمي أجهزة “أبل” من إصدار 13.5IOS فأعلى من تحميل التطبيق.

وأتى التطبيق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية – كل بحسب اختصاصه – بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

ويساعد تطبيق “تباعد” المستخدمين على تلقي تنبيھات في حال مخالطتھم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، من خلال الاعتماد على تقنية البلوتوث، إضافة إلى ضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيھھم، في حال خالطوا شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ 14 يومًا الماضية.

ولا يحتاج التطبيق للاتصال بالإنترنت في الغالب، وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث ويتم حفظ البيانات على الجھاز، لكنه يحتاج للاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، والإشعارات.

تجدر الإشارة إلى أن جھود “سدايا” قد أسھمت خلال جائحة كورونا بدعم الجھود الحكومية وخصوصًا القطاعات الأمنية والصحية من خلال تحليل البيانات الضخمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ مُطوعًة بذلك التقنيات والحلول الرقميّة للإسھام في الحد من آثار ھذه الجائحة التي كان من أبرزھا مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، علاوة على تطبيق “توكلنا” الذي يقوم بتوفير العديد من الخصائص والمميزات التي تسهم في العودة لنمط حياتنا الطبيعية، حيث تحث “سدايا” الجميع لتحميل والاستفادة من خدمات تطبيق “توكلنا” من خلال متجري الابل ستور عبر الرابط: https://apple.co/3c4B18A ،

و متجر جوجل بلاي عبر الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna .