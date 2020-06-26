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الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 12 حادثة سطو على المنازل بالرياض
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الإطاحة بعصابة سرقة الكيابل والقواطع كهربائية بالرياض
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الإطاحة بعصابة سرقة الكيابل والقواطع كهربائية بالرياض

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو القعدة / 1441 هـ      26 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين (بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، لتورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء (ضاحية لبن – السويدي وشبرا – الصحافة – البطحاء – الشفا)، كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة البلاد

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