“التعاون الإسلامي” تعزز قدرات 21 دولة لمواجهة المستجد

جدة – البلاد

سلّم صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمقر المنظمة في جدة أمس (الخميس)، بحضور الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، الدفعة الثالثة من المنح المالية المعتمدة إلى مندوبي البعثات الدائمة لدول: اليمن، تشاد، موريتانيا، السنغال، مالي، السودان، جزر القمر المتحدة، المالديف، وبذلك بلغ عدد الدول المستفيدة من دعم الصندوق ضد جائحة كورونا حتى الآن 17 دولة عضو في المنظمة.

وبلغ عدد الدول الأعضاء المستفيدة من دعم صندوق التضامن الإسلامي 21 دولة، تنفيذا للمبادرة الخاصة بدعم الدول الأعضاء الأقل نموا، عبر تقديم منح مالية عاجلة من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد ــ 19”.

وقدّم الدكتور العثيمين شكره وتقديره للمملكة، دولة المقر، لدعمها السخي والمتواصل لصندوق التضامن الإسلامي، وكذلك الدول الأعضاء التي ساهمت في دعم الصندوق، من أجل تمكينه للاضطلاع بمسؤولياته وتقديم المساعدات للدول الأعضاء.

وقال إن المساعدات التي يقدمها صندوق التضامن الإسلامي منذ انتشار وباء كورونا المستجد، تأتي استمرارا للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة وأجهزة المنظمة المختصة بغية احتواء التداعيات السلبية للجائحة، مشيرا إلى أن المبادرة المتعلقة بدعم الدول الأعضاء الأقل نموا تهدف إلى تعزيز قدراتها على مواجهة الجائحة لاسيما في القطاع الصحي.

وتستهدف مبادرة الصندوق سدّ النقص الحاصل لدى تلك الدول في الإمدادات والتجهيزات الطبية الأساسية من أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، والكمامات وأجهزة التنفس، والأدوية، والأسرة، وتجهيزات غرف العناية المركزة.