البن في الدائر .. تاريخ طويل من العناية بالمحصول العالمي

‏ابها – مرعي عسيري

في مدرجات محافظة الدائر تنتشر زارعة البن في مساحات واسعة وهناك قصة عشق بين اهالي المحافظة وزراعة البن والتي تطورت بصورة مذهلة خلال السنوات الماضية كما بدأت ارامكو السعودية في دعم زراعة البن في المحافظة ويوجد حالياً 250 طن بُن عالي الجودة من 75 ألف شجرة لـ 700 مزارع تزين جبال محافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان كما تعمل ارامكو أرامكو بتدشين مصنع و زراعة 300 ألف شتلة وتدريب ودعم 1000 مزارع. ‏‫وفي التفاصيل لم يُفسح أهالي محافظة الدائر بني مالك التابعة لمنطقة جازان مكانًا لشجرة البن في مدرجاتهم الزراعية ومزارعهم فحسب, بل منحوها مكانًا واسعًا في قلوبهم , ولم يكتفوا بالماء ريّا للشجرة , بل رووها إخلاصًا وحبًا وعناية , فظلت عبر السنين وارفةً بظلالها , كريمة بثمارها من البن الخولاني ذي الجودة العالية والأصالة .

ورسم المزارعون في الدائر لوحة مميزة من العناية والرعاية عبر تاريخ طويل من زراعة البن , فكانت الهمم العالية دافعًا لهم للتغلب على الطبيعة الجبلية القاسية , فانتشرت أشجار البن على السفوح وبين الجبال , وعلى ارتفاعات يُقدرها المزارعون اختصاصًا بنحو 800 متر عن سطح البحر , لتكون المكان الأكثر ملائمة لزراعة البن.

ولا يكتفي المزارعون في الدائر وغيرها من محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة بتعليم أبنائهم زراعة أشجار البن , بل يحرصون على تعليمهم حب شجرة البن وعشقها , وذلك حرصًا على استمرار زراعتها وإثمارها , مما أسهم في زيادة عدد أشجار البن في المحافظة.



تجفيف الثمار

وتحتاج شجرة البن إلى نحو ثلاث سنوات من زراعتها لتبدأ في الإثمار , فتبدأ الثمرة زهرة بيضاء وتحتاج بعدها إلى نحو ستة أشهر تتحول خلالها إلى حبة ثم تكتسي اللون الأحمر الداكن تدريجيًا إيذانًا بموعد قطافها , حيث يحمل المزارعون جرابهم , لوضع الثمار بها , فضلا عن حمل السلالم لاعتلاء الأشجار , وصولًا للثمار البعيدة في أعلي الشجرة , لتجميعها في الجراب. وبعد جمع ثمار البن تبدأ مرحلة التجفيف حيث يتم وضع ثمار البن في أماكن مخصصة تكون في الظل ويتم خلالها تقليب الثمار لمدة تصل إلى نحو ثلاثة أسابيع , حيث أن التجفيف ببطء يمنح الثمرة الاحتفاظ بنكتها لتكون جاهزة بعد جفافها , لتشهد ثمرة البن بعد ذلك مرحلة أخرى في المطاحن من خلال القشر والمدح لفصل ثمار البن عن القشور ومن ثم مرحلتي الحمص والطحن.

مزارع نموذجية

كما أن مزارع البن النموذجية تحتاج إلى تخطيط قبل الزراعة بحيث يتم توزيع أشجار البن بشكل مناسب , تسهل معه عمليات الري والحصاد , مشددا على أن أشجار البن تستحق كل عناية واهتمام , لتجود بثمارها أكثر وأكثر. واسهم اهتمام مزارعي البن ليصبح البن واحدا من أشهر المنتجات الزراعية التي تشتهر محافظة الدائر بزراعتها إلى جانب المحافظات الجبلية الشرقية بمنطقة جازان , حيث أثمر ذلك عن تضافر جهود محافظة الدائر والإدارات الحكومية والجهات المعنية المختلفة لتنظيم مهرجان البن متابعة مستمرة من إمارة منطقة جازان , وأسهم المهرجان في تحقيق أهداف متميزة في دعم زراعة البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية وجودة عالية تضاهي أعرق الدول المنتجة للبن عالمياً.