البحرين تسجل 511 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة

المنامة : متابعات

أعلنت وزارة الصحة البحرینیة الیوم الجمعة تسجیل حالة وفاة بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19( لیرتفع العدد الإجمالي للوفیات إلى 71 حالة إضافة إلى تسجیل 511 إصابة جدیدة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي عبر حسابھا على موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) ان حالة الوفاة تعود لمواطن بحریني كان قد اصیب بفیروس (كورونا).

واضافت الوزارة ان الإصابات الجدیدة بینھا 320 حالة تعود لعمالة وافدة فیما تعود 190 حالة لمخالطین لمصابین وحالة واحدة قادمة من الخارج. وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافیة بلغ 18501 حتى الان بعد تسجیل 524 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 5509 حالات