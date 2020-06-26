الامارات تسجل 410 اصابات جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي : متابعات

أعلنت الامارات الیوم الجمعة تسجیل 410 اصابات جدیدة بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 (لیبلغ اجمالي الاصابات المسجلة 46973 حالة.

وكشفت وزارة الصحة ووقایة المجتمع الاماراتیة في بیان صحفي نقلتھ وكالة انباء الامارات (وام) عن شفاء 304 حالات جدیدة مصابة بالفیروس لیبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالیة في الدولة من الفیروس 35469 حالة.

واضاف البیان انھ تم تسجیل حالتي وفاة جدیدتین بسبب تداعیات الاصابة بالفیروس وبسبب معاناة المصابین من أمراض مزمنة لیبلغ اجمالي الوفیات بالفیروس 310 حالات. واشار الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 49 ألف فحص جدید على فئات مختلفة من المواطنین والمقیمین وباستخدام افضل واحدث تقنیات الفحص الطبي مضیفا ان حالة جمیع الاصابات مستقرة وتخضع للرعایة الصحیة اللازمة.