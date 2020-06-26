اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض

اكتشف علماء الفلك كوكبين شبيهين بالأرض لكنهما يفوقانها حجما، ويدوران حول نجم يبعد 11 سنة ضوئية فقط عن الشمس، وفقا لدراسة جديدة نشرت في دورية العلوم الخميس، وقالت صحيفة ” واشنطن بوست” إن قرب هذا النظام الكوكبى المثير للاهتمام والقريب من المجموعة الشمسية يمكن دراسته بشكل أكبر في المستقبل، ووفقا للباحثين، من المحتمل وجود كوكب ثالث يدور بعيدا قليلا عن النجم الذي يسمى بـ “غليز 887” وهو نجم قزم أحمر خافت يبلغ حجمه نصف كتلة الشمس تقريبا.
ونظرا لقربه، فهو ألمع قزم أحمر في السماء، إضافة إلى أنه واحد من أقرب النجوم إلى المجموعة الشمسية.
ورصد فريق من علماء الفلك ممن يعملون في مشروع يسمى “النقاط الحمراء”، والذي يحاول العثور على كواكب أرضية خارجية أقرب إلى شمسنا، حركة النجم عبر المرصد الفلكي الجنوبي الأوروبي في تشيلي كل ليلة لمدة ثلاثة أشهر.
واكتشف الفريق العلمي الكوكبين الفائقين اللذين يدوران حول النجم غليز 887 عبر تقنية تسمى “الطيف هاربز” ذات السرعة الشعاعية العالية الدقة.