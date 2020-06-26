إدانة أوروبية للهجوم الحوثي على المملكة

البلاد – محمد عمر

أدان الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، الهجمات الأخيرة التي نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، واستهدفت مواقع مدنية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو: “الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم العشوائي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على المدن السعودية”.

أن “الهجوم، يتعارض مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية”، مبينا أن “الاتحاد الأوروبي يشدد على دعوته لجميع الأطراف للدخول في محادثات سياسية برعاية الأمم المتحدة، وأن التكتل الأوربي يواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الأمر”. وميدانيا، قُتل ثمانية من عناصر الميليشيات الحوثية جراء محاولة تسلل فاشلة صوب المناطق المحررة، جنوب الحديدة غربي اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت ثمانية عناصر بينهم قناص ومساعد قناص من بقايا جيوب الميليشيات الحوثية، لحظة تسللهم من جهة خط زبيد إلى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وسرعان ما تم التعامل معهم، وأردت القناص قتيلا قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل، كما تم التعامل بنجاح مع بقية العناصر الذين حاولوا الفرار، ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يوثق لحظة التعامل مع عناصر الميليشيا الحوثية. وفي سياق آخر، وصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية أحمد ربيع، تمديد عمل مشروع “مسام” للعام الثالث على التوالي بأنه يدل على صدق إخوة المملكة لليمن، مؤكدا أن المملكة قدمت خدمة إنسانية ثمينة لا تقدر بثمن في الحفاظ على الإنسان اليمني، بانتزاع آلاف الألغام، ومخلفات الحرب التي زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في سهول وصحاري وجبال، وبطون الأودية والسواحل في مناطق كبيرة من اليمن.