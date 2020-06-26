أرقام رسمية تكشف إصابات بالملايين في إيران

طهران – وكالات

فضحت أرقام رسمية كذب نظام الملالي بشأن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، ففي وقت تتحدث الأرقام المعلنة عن 215 ألف إصابة، أقر مسؤول كبير بأن 40 % من سكان محافظتي قم وجيلان أصيبوا بالفيروس، بينما وصلت النسبة إلى 15 % في العاصمة طهران، ما يعني أن الأرقام أعلى بأضعاف ماهو معلن.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا ريسي في مؤتمر نظم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن محافظتي قم وجيلان تشهدان أعلى إصابات بوباء “كوفيد 19” في إيران كلها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ولفت إلى أن 15 % من سكان طهران أصيبوا بعدوى كورونا، دون أن يعطي رقما محددا، ما يعني بحسبة بسيطة أن هناك نحو مليون ونصف المليون مصاب في العاصمة وحدها، التي يسكنها أكثر من 10 ملايين نسمة، وكذلك الحال في المحافظات الأخرى.

وتتحدث الأرقام الرسمية في إيران عن وجود 10 آلاف حالة وفاة، لكن ذلك لم يكن مقنعا بالنسبة لبرلمانيين إيرانيين، استجوبوا مرارا مسؤولين في الحكومة بشأن هذا الأمر، وقالوا إن أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا أعلى بكثير مما هو معلن.