ما هي متلازمة المقصورة وأعراضها

نرمين عباس

متلازمة المقصورة هي حالة مؤلمة بسبب الضغط في مجموعة من العضلات (مقصورة العضلات) يمكن أن يحدث هذا الضغط بسبب النزيف أو التورم

ما هي المقصورة؟

المقصورة هي مجموعة من العضلات والأعصاب والأوعية الدموية في الذراع أو الساق

يتم وضع مجموعة العضلات في غمد قوي يحافظ على العضلات معًا

لا يمتد الغلاف بسهولة ، لذلك إذا كان هناك تراكم للدم أو السوائل داخل المقصورة ، فإن الضغط يتراكم

أنواع متلازمة المقصورة

يمكن أن تكون متلازمة المقصورة حادة أو مزمنة

تحدث متلازمة المقصورة الحادة فجأة وتحتاج إلى علاج عاجل

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمتلازمة المقصورة الحادة ، فأنت بحاجة إلى طلب الرعاية الطبية على الفور

تحدث متلازمة المقصورة المزمنة تدريجيًا

ما الذي يسبب متلازمة المقصورة؟

عادة ما تتطور متلازمة المقصورة الحادة بعد إصابة خطيرة مثل كسر العظام أو إصابة السحق

تشمل الأسباب الأخرى :-

ضمادات ضيقة للغاية أو الجبس

لدغة ثعبان

حرق شديد

كدمات شديدة

استخدام المنشطة

تدفق الدم يتراكم بعد انسداد الدورة الدموية

عادة ما تنتج متلازمة المقصورة المزمنة عن التمارين المتكررة ، مثل الجري أو ركوب الدراجات التي تؤدي إلى التورم

أعراض متلازمة المقصورة

أعراض متلازمة المقصورة الحادة :-

ألم شديد عادة ما يكون أكثر إيلامًا مما قد تتوقعه من إصابتك

زيادة الألم عند شد عضلاتك المصابة

قد تبدو بشرتك شاحبة وتشعر بالبرد عند لمسها

شد العضلات عند التمدد

وخز أو حرقان في الجلد

خدر وشلل

أعراض متلازمة المقصورة المزمنة :-

ألم أو تقلصات أثناء التمرين تتوقف بمجرد توقف النشاط

صعوبة في تحريك قدمك

انتفاخ عضلي كبير بما يكفي لرؤيته

تشخيص متلازمة المقصورة

طبيبك سوف يتحدث معك ويفحصك، وهناك طرق لقياس الضغط داخل المقصورة

علاج متلازمة المقصورة

إذا كنت تعاني من متلازمة المقصورة الحادة ، فستحتاج إلى تقليل الضغط على الذراع أو الساق

إذا كان لديك ضمادة أو جص ، فستحتاج إلى إزالتها سيُطلب منك أيضًا رفع طرفك في الهواء

إذا لم يخفف هذا الألم على الفور ، فستحتاج إلى جراحة لقطع جزء العضلات وتخفيف الضغط

إذا كنت تعاني من متلازمة المقصورة المزمنة ، فإن الراحة ستساعدك

هذا يكفي في كثير من الأحيان حتى تستقر الحالة

وقد يُنصح أيضًا بالتبديل إلى ممارسة منخفضة التأثير