فيديو. عامل بسيط يصبح مليونيرا في غمضة عين .. اعرف القصة المثيرة

فجاة قد تهبط عليك الأحلام، قد تصبح من أغنى أثرياء الأرض، في غمضة عين، وهذا بالفعل ما حدث مع عامل بسيط من تنزانيا.

العامل أصبح من أصحاب الملايين، بين ليلة وضحاها بعد أن عثر على كنز نادر في أحد المناجم مقدر قيمته بنحو 3.4 مليون دولار.

وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

تفاصيل اكتشاف عامل تنزانيا للكنز

عثر العامل سانينيو لايزر، على حجرين كريمين من نوع “تنزانيت” النادر، ذي اللونين الأزرق والبنفسجي الداكنين.

وهما الأكبر من نوعيهما حتى الآن، إذ يبلغ وزنهما 15 كيلوجراما، وتقدر قيمتهما بنحو 3.4 مليون دولار.

و”تنزانيت” حجر كريم موجود فقط في شمال تنزانيا الواقعة شرق القارة الإفريقية، ويستخدم لصنع الحلي.

شيك الملايين على الهواء

وتم تصوير لايزر على شاشة التلفزيون التنزاني وهو يحصل على شيك بقيمة 7.74 مليار شلن (نحو 3.3 مليون دولار).

بعد أن اشترى بنك تنزانيا الحجرين الكريمين، وتلقى اتصالا هاتفيا على الهواء مباشرة من الرئيس جون ماغوفولي لتهنئته.

وصرح العامل البسيط، البالغ من العمر 52 عاما، وله أربع زوجات، عبر (بي بي سي)، قائلا إنه سينظم حفلا كبيرا بمناسبة حلم الملايين.

وعما سيعمله بالأموال التي هبطت عليه فجأة، قال لايزر إنه يريد بناء مركز تسوق ومدرسة.

وقال السيد ليزر، إنه سيذبح إحدى أبقاره للاحتفال، كما يخطط للاستثمار بمجتمعه في منطقة مانيارا.

ولم ينس أن يساعد مجتمعه إذ أعلن نيته بناء مدرسة قرب منزله، مضيفا: “أنا لست متعلما. هناك الكثير من الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف تعليم أبنائهم”.