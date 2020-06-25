رئيس البرازيل مهدد بالغرامة

ريودي جانيرو – وكالات

هدد قاض برازيلي رئيس جمهورية بلاده، جايير بولسونارو، بغرامة مالية حال أصر الأخير على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية، مبينة أن القاضي ريناتو بوريلي أمر بولسونارو بوضع كمامة في الأماكن العامة بعد أن شارك في مسيرات سياسية دون استخدامها في خضم ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم.

وقال بوريلي إن بولسونارو سيتعرض لغرامة قدرها 387 دولارا في اليوم إذا استمر في عصيان مرسوم محلي في المنطقة الاتحادية المحيطة بالعاصمة يهدف إلى الحد من انتشار الوباء.

وكان الرئيس البرازيلي انتقد أوامر الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصادرة عن حكام ورؤساء البلديات ، قائلاً إن أضرارهما الاقتصادية أسوأ من المرض.