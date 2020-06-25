جراحة عاجلة في تخصصي الدمام تنقذ حياة مصاب بحادث مروري

الدمام- حمودالزهراني

نجح الأطباء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في إنقاذ حياة مواطن في العقد الثاني من عمره تعرض لنزيف داخلي وكسور متعددة أصيب بها في حادث مروري وحالته غير مستقرة مما استدعى التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياته

واستقبل قسم الطوارئ في المستشفى حالة المصاب في الحادث التي تم نقلها من مستشفى قوى الأمن بالدمام وهو يعاني من جروح في الصدر وكسور متعددة في الأضلاع والأطراف والحوض والكاحل ،إضافة إلى تجمع دموي في الجانبين الأيمن والايسر تم التعامل معه بإدخال انبوب صدري لسحب التجمع الدموي ، حيث اجرى استشاري جراحة الصدر عملية جراحية عاجلة من خلال فتح الصدر واصلاح الشريان الرئيسي المتسبب في النزيف وإصلاح تمزق الرئة ، ثم نقله إلى قسم العناية المركزة إلى أن استقرت حالته ولله الحمد.

وأكدت الإدارة التنفيذية لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أنه بعد استقرار الحالة من العملية الجراحية تم إصلاح جميع الكسور من قبل استشاري جراحة العظام بالمستشفى وقد كان لأطباء التخدير والعناية المركزة وكذلك التمريض وجميع الأقسام الأخرى المسانده دور فعال في التعامل مع هذه الحاله وقد غادر المستشفى الأسبوع الماضي وهو يتمتع بصحة جيدة ، في حين كان للتنسيق العاجل دور في إنقاذ حياته ، بعد إرادة الله ، إضافة إلى سرعة استجابة الأطباء للتعامل مع الحالة لا سيما في ظل الظروف الصحية الراهنة مع ظهور فيروس كورونان المستجد ، مشيرة إلى أن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يملك الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة في أي وقت ولله الحمد .