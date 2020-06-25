تصاعد مقلق للإصابات في إيران

طهران – وكالات

شهدت إيران ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة، بينما سجلت أمس (الأربعاء)، 2531 إصابة جديدة، و133 حالة وفاة، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الصحة، التي بينت أن إجمالي الإصابات تجاوز 212 ألف حالة.

وتعاني إيران من انتشار “كوفيد 19” بشكل كبير في جميع محافظاتها، ما جعلها بؤرة للمرض في الشرق الأوسط، لتشكل خطرا على المنطقة بأكملها باعتبار عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية السليمة.

ولم تفرض إيران إغلاقا وطنيا على السكان، لكنها أغلقت في مارس المدارس وأرجأت فعاليات عامة رئيسية ومنعت التنقل بين المدن لاحتواء الفيروس، قبل أن تقوم بتخفيف الإجراءات تدريجيا في أبريل، في ظل تزايد الحالات وعدم اقتناع نظام الملالي بجدوى الإغلاق مفضلين عليه مصالحهم الذاتية لتحقيق مكاسب اقتصادية لا تعود على الشعب بشئ إنما يستفيد منها قادة النظام في تغذية المليشيات الإرهابية في المنطقة.