تراجع صيني.. وزحف هندي

عواصم – وكالات

تراجعت الإصابات في الصين مجددا لتبلغ 12 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد أن ضربت موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد بكين بإجمالي 256 حالة بعد أن أعلنت الصين في وقت سابق عن حالات “صفرية”، غير أن الإصابات فاجأت السلطات الصحية مجددا.

وقالت وزارة الصحة الصينية أمس (الأربعاء) أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي، كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.

بالمقابل، واصلت الإصابات الزحف في الهند إلى أعلى مستوى مسجلة ما يزيد عن 15 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، و465 وفاة، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة، ليقترب إجمالي الإصابات من نصف مليون حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 14.476 حالة وفاة، والمتعافين 258.685 حالة.

وظلت روسيا في حالة ثبات على الرقم “7” آلاف، فيما يخص حالات الإصابة اليومية، إذ أحصت وزارة الصحة أمس 7176 إصابة، بينما سجلت 154 حالة وفاة، وكذلك الحال في ألمانيا التي ظلت مستقرة على رقم إصابات يفوق الـ500 حالة بقليل لمدة ثلاثة أيام، طبقا لبيانات معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

وفي كوريا الجنوبية زاد التخوف من ارتفاع الإصابات اليومية بعد أن وصلت أمس إلى 51 حالة مؤكدة، حسبما ذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بينما سجل السودان 93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لقرابة 9 آلاف حالة، وسجلت ليبيا 44 إصابة جديدة، وساجل العاج 185 إصابة، في وقت أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 102 ألف حالة، وأعلنت الكويت شفاء 505 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.