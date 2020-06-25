المدخنون أشد تأثرا بمضاعفات “كوفيد”

جدة – البلاد

اعتبرت وزارة الصحة، أن المدخن يأتي ضمن قائمة الفئات الأشد تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، محذرة من الآثار السلبية للتدخين وأضراره على الفرد والمجتمع.

وقالت عبر تغريدة لها على “تويتر” مصحوبة بـ”إنفوجرافيك” توعوي، إن التدخين يُسهم في ضعف وظيفة الرئة عند المدخن ويصعب عملية محاربة الفيروسات في الجسم ويرفع خطر الإصابة بالعديد من الالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. ونصحت الوزارة المدخن بحجز موعد في عيادات مكافحة التدخين عبر تطبيق موعد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه العيادات التي جهزتها الصحة في كافة مناطق المملكة، مجددة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد” أو زيارة “عيادات تطمن” التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال “واتس آب”، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وشددت “الصحة” على أهمية أن يحافظ المصابين بالأمراض المزمنة على أنفسهم باتخاذ كل الاجراءات الاحترازية الوقائية، مع الانتظام في علاجهم، مبينة أن كل شخص يريد التأكد من سلامته بكل سهولة، أن يتوجه لمراكز “تأكد” لمن لا يشعر بأعراض فيروس كورونا ويريد الاطمئنان على صحته.