العطوي يرفع من وتيرة تدريبات الاتفاق والعمري ينتظم

الدمام-حمودالزهراني

رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكابتن خالد العطوي من درجة تدريبات فريقه مساء اليوم على ملعب عبدالله الدبل بالدمام.

وكان التدريب قد شهد انتظام صالح العمري مع المجموعة، حيث تركز المران في الجزء الأول على الجانب اللياقي، فيما قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على ثلث الملعب على 6 أبواب صغيرة.

وفي سياق متصل، تقرر إقامة تدريبات الفريق على فترتين صباحية ومسائية ابتداءً من الأسبوع المقبل، تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .