السودان يدين هجمات الحوثي.. ويؤيد إجراءات المملكة لحفظ أمنها

الخرطوم – هيثم كابو

أدانت وزارة الخارجية السودانية بعبارات شديدة اللهجة الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الثلاثاء على المملكة، لاستهداف المدنيين العزّل عبر الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وأكدت الخارجية في بيان أصدرته أمس (الأربعاء) تقلت “البلاد” نسخه منه، تضامن السودان الكامل مع المملكة؛ وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معبرة عن كامل ادانتها لكل ما يستهدف أمن المملكة الشقيقة وسلامة شعبها.

في سياق منفصل، أعربت وزارة خارجية السودان عن كامل احترامها وترحيبها بالإجراءات الإستثنائية التي اتخذتها المملكة بحصر شعيرة الحج للعام الجاري على المقيمين بأراضيها فقط، وبأعداد محدودة نسبة للظروف الصحية الإستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، ولما في هذا القرار من حفظٍ للأرواح والأنفس.

من جهة ثانية كشف وزير الري السوداني بروفيسور ياسر عباس، أن بلاده تلقت دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة بعد تعليقها مؤخراً في ظل الخلافات حول موعد بدء ملء وتشغيل السد، وجدّدت الخرطوم تأكيد موقفها المعلن بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.

وأوضح عباس أنهم اشترطوا توقيع اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا قبل بدء ملء سد النهضة الإثيوبي لأن سلامة سد الروصيرص السوداني تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة، مشيراً إلي أن الخلافات تتركز حالياً في القضايا القانونية الاساسية، مع إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات مع بعض المسائل الفنية المحدودة.

وقال وزير الري، إن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه، أسوة بمصر وإثيوبيا وتقديم مقترحات للحلول.