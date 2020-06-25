“الرياضة” تُقيم ندوة عن بُعد بعنوان “نعود للياقتنا بحذر”

جدة- البلاد

عقدت الإدارة العامة للشؤون الطبية الرياضية وإدارة التراخيص بوزارة الرياضة، وبالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الخميس ، ندوةً عن بُعد بعنوان “نعود للياقتنا بحذر”، والتي خصصت لاستعراض البروتوكولات الاحترازية للصالات والمراكز الرياضية، بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وافتتح الدكتور عبدالله الجوهر مدير عام الشؤون الطبية بوزارة الرياضة الندوة، والتي حضرها ما يقارب 445 شخصاً، بتعريف شامل عن هدف وفكرة الندوة وأهميتها، قبل أن تقدم الدكتورة فاتن الثبيتي من مركز وقاية تعريفًا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 وطرق انتقاله والوقاية منه. فيما استعرض الدكتور عز الدين عكمي بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية في كافة مدن المملكة، وأهمية تطبيق البروتوكول للحد من تفشي الفيروس وانتقال العدوى.

واختتمت الندوة بكلمة محمد السرحاني مدير عام إدارة التراخيص بوزارة الرياضة، بشرح عام عن دور إدارة التراخيص وعلاقاتها بالصالات والمراكز.