الاتحاد الأوروبي يدين استهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية في المملكة

البلاد : واس

أدان الاتحاد الأوروبي استهداف المليشيا الحوثية للمدنيين في المملكة العربية السعودية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم : ” إن المملكة العربية السعودية اُستهدفت من قبل عدة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

و أكد أن ذلك يأتي بعد تكثيف الأعمال العدائية داخل اليمن حيث يواصل المدنيون ، تحمل وطأة عنف الصراع ،وأن جميع الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة.

وأوضح أن الهجوم الأخير يتعارض مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، بدعم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ، للتوسط في وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية.

و كرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف للدخول في محادثات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، معلنًا أنه سيواصل دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.