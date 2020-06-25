اعتماد 10 مخططات سكنية بمساحة 35 مليون م2 عن بُعد

الرياض- البلاد

أنهى مركز خدمات المطورين (إتمام) إجراءات اعتماد 10 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 35 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين بنظام العمل عن بُعد. وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعمال المركز من حيث المساحة باعتماد عدد من المخططات تجاوزت مساحتها 22.4 مليون م2، ثم منطقة جازان بمساحة 5.3 ملايين م2، ثم منطقة الرياض بأكثر من 5 ملايين م2، تليها منطقة المدينة المنورة بمساحة 1.2 مليون م2، ثم منطقة الحدود الشمالية بمساحة 699.8 ألف م2، وجاءت المنطقة الشرقية أخيراً بنحو 549,5 ألف م2.

وقدّم “إتمام” عددا من الخدمات الأخرى للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية خلال مايو الماضي .

من جانبه أكد المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود على الدور الإستراتيجي الذي يقوم به مركز “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين.