أطباء بريطانيون يحذرون من “موجة ثانية”

لندن – وكالات

حذر أطباء بارزون الأحزاب السياسية البريطانية من احتمال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مؤكدين، وفقا لـ”بريتيش ميديكال جورنال”، أن حدوث موجة ثانية من العدوى أصبح خطرا حقيقيا.

ولفتوا إلى أنه “من الصعب التنبؤ بشكل مستقبل الجائحة في بريطانيا، لكن الدلائل المتاحة تشير إلى أن التفشي المحلي مرجح والموجة الثانية خطر حقيقي”، مشيرين إلى أن العديد من عناصر البنية الأساسية المطلوبة لاحتواء الفيروس بدأت تترسخ، لكن ما زالت هناك تحديات كبيرة، داعين إلى مراجعة ما يمكن عمله لتجنب موجة تفش جديدة لمرض “كوفيد-19”.

وأشاروا إلى أن المراجعة يجب أن ترتكز على نقاط الضعف المطوب العمل عليها بشكل عاجل لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والحفاظ على الاقتصاد بأكمل وأسرع طريقة ممكنة.

فيما أعلن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أن بإمكان المطاعم والفنادق استئناف العمل أوائل الشهر المقبل، مخففا إجراءات العزل العام التي كادت توقف تماما عجلة الاقتصاد.