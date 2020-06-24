هل يكون فهد المولد بطل الرواية للاتحاد؟

خضع لاعبو الاتحاد لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا الثلاثاء، وفي مقدمتهم فهد المولد الذي يعول عليه أنصار الفريق لقيادته فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي.

المولد (25 عامًا) يعتبر أحد أبرز المواهب في الكرة السعودية، بيد أنه مكث عامًا كاملًا ممنوعًا من ممارسة اللعبة إثر العقوبة التي تلقاها من الاتحاد المحلي للعبة.

📸📝 الفريق الكروي الأول يجري الفحوصات الطبية https://t.co/jZhg6phN3W pic.twitter.com/y2jvkyJuyB — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 23, 2020

ففي أبريل من 2019 ثَبُت تعاطي اللاعب للمنشطات عقب لقاء الكلاسيكو الذي أقيم في الرياض بين الاتحاد والنصر لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

وشهد اللقاء انتصاراً اتحادويًا بثلاثة أهداف لهدفين، وكان فهد المولد بطل القصة بإحرازه الهدف الثالث وتأمين النقاط الثلاث.

وأثناء غياب النجم الأسمر عن الاتحاد، انحدرت نتائج الفريق وأصبح أحد المصارعين على النجاة من دوامة الهبوط.

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فالاتحاد في الوقت الحالي يحتل المرتبة الـ 13 من أصل 16 فريقًا في الدوري، ويفصله عن المركز الأخير 6 نقاط فقط.

وتمثل عودة المولد دفعة معنوية هائلة لكتيبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المرتقب وصوله خلال أيام قليلة من بلاده.

وسينضم المحترفون بطبيعة الحال إلى زملائهم المحليين في الفريق بالأيام القادمة تحسبًا لإقامة معسكر إعدادي في الطائف طليعة شهر يوليو.

وسيُستكمل الموسم الرياضي في المملكة بالرابع من أغسطس، ويلعب الاتحاد أمام أبها على ملعبه في المحالة مع استئناف المسابقة.