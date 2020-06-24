الدولية

مباحثات عراقية – أممية تمهيدا للانتخابات المبكرة

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1441 هـ      24 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد – البلاد

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تعاون الأمم المتحدة مع العراق في عمليات التحضير والإعداد للانتخابات المبكرة، المزمع إجراؤها في البلاد في أوائل العام المقبل.

وأكد الكاظمي لبلاسخارت عزم الحكومة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات وتجاوز العقبات والمعوقات التي سبق أن تعرّضت لها العمليات الانتخابية السابقة، وأن تكون الانتخابات المقبلة معبرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الشعب العراقي وعن تطلعاته إلى تحقيق التنمية والاستقرار السياسي واستكمال البناء الدستوري المستدام للدولة العراقية، مشيرا إلى أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية.

صحيفة البلاد

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