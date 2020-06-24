البلاد – نيفين عباس

الأرز بالخلطة من أشهر وصفات الأرز التي تتميز بها مجتمعاتنا العربية

نقدم لكِ طريقة عمل الأرز بالخلطة علي طريقة المطاعم الشهيرة

المقادير

للأرز

مكسرات محمصة وزبيب

أرز مصري أو بسمتي حسب الرغبة

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل إسود

ملعقة صغيرة بهارات

مرق لتسوية الأرز أو ماء

زيت

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

للكبدة

كبد دجاج أو كبدة بقري

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

فلفل اخضر مقطع

عصير 2 حبة ليمون

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

ملح

طريقة العمل

الأرز

يسخن الزيت علي النار

يوضع به السكر ويترك حتي يتكرمل

يضاف للكراميل البصل والملح ويقلب حتي يصبح البصل شفاف

يضاف للبصل المرقة والبهارات والقرفة وتترك لتغلي

يغسل الأرز ويصفي

ثم يضاف للمرقة ويترك حتي يتشرب المرقة

ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

في تلك الأثناء نقوم بتحضير الكبدة

إذا كانت كبد دجاج مستخدمة يفضل غليها في ماء ثم غسلها وتصفيتها

يقلب الثوم مع الخل وعصير الليمون والكزبرة والكمون والملح

في مقلاة غير لاصقة نضع الزيت حتي يسخن

ثم نضع له الكبدة وتقلب

ثم يضاف لها خليط الثوم وتقلب حتي تمام النضج

قبل النضج بقليل نضع لها الفلفل وتقلب

نحضر طبق التقديم

نضع به الأرز

ثم يزين بالمكسرات والزبيب وتوضع له الكبدة علي الوجه

يقدم الأرز ساخن