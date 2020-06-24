سلوكيات تهددك بدخول فيروس كورونا منزلك!

هناك بعض الأشياء والسلوكيات الخاطئة التي من الممكن أن تسمح بدخول فيروس كورونا المستجد إلى المنزل، وانتقال العدوى من شخص لآخر ، لذا ينبغي اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة، وفي السطور التالي نستعرض لك عزيزي القارئ السلوكيات التي قد تتسبب في دخول فيروس كوفيد19 إلى منزلك.
1/ الدخول إلى المنزل دون خلع الحذاء ، فلابد من تركه في الخارج للوقاية من هذا الفيروس القاتل.
2/ عند ظهور أعراض كوفيد19 لدى أحد أفراد الأسرة، لابد من عزل المصاب وارتداء الكمامة عند التعامل معه، وتجنب مشاركة الأدوات الخاصة به.
3/لا ينصح بالاحتفاظ بالكمامة والقفازات بعد ارتدائهما، فيجب التخلص منه فور العودة إلى المنزل وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون.
4/ تطهير مقابض الأبواب جيدا وريموت التليفزيون والأسطح باستمرار لأن عند لمسها وهى غير معقمة ثم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العين قد يتسبب في الإصابة بالفيروس التاجي.
5/ يجب تطهير وتعقيم الهاتف المحمول بسبب استخدامه خارج المنزل، وبالتالي قد يحمل الكثير من الفيروسات والجراثيم، لذا ينصح استخدام قطعة منديل مبللة بمطهر يحتوي على 70% منالكحول لتعقيم الهاتف عدة مرات.